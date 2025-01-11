Fırsatçılar konut fiyatlarını artırdı

İlk evini alacaklar veya dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak düşük faizli konut kredisi için açıklamalar gelirken, henüz detaylar belli olmadan fırsatçılar aynı gün içinde ev fiyatlarını artırmaya başladı.

İLANLAR GÜNCELLENDİ

Dar gelirli vatandaşları bile ev sahibi yapacak düşük faizli konut kredisiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklamalar geldi. Bakan Şimşek konuyla ilgili, "Bütçe desteği ve uygun finansman seçenekleriyle konut alımını kolaylaştıracağız. Finansal koşullar, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde çok daha elverişli hale gelecek" ifadelerini kullandı. Cevdet Yılmaz ise açıklamasında "Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz" dedi. Bu açıklamaların ardından ilan sayfalarında bazı evlerin fiyatlarının birden artmaya başladığı görüldü. Öyle ki kampanyayla ilgili ilk sinyallerin geldiği gün bile bir evin fiyatı 500 bin TL birden arttı. Bir diğer ilanda ise 1 Ocak'ta ilan sitesine konan evin fiyatının 100 bin TL artırıldığı görüldü.