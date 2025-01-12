Bakan Alparslan Bayraktar tarih verdi: 2028’de tüm hanelere yerli gaz verilecek

Bakan Alparslan Bayraktar dün Sivas'ta düzenlenen gaz verme törenine katıldı. Bayraktar, Türkiye'de 81 ilde 981 yerleşim yerinde doğalgaz ulaştırıldığını belirterek, "Türkiye'yi düşündüğünüzde 81 il, 780 bin kilo metre karenin üzerinde bir coğrafya, zor bir coğrafya. Dolayısıyla buraya doğalgaz getirmek öyle kolay bir olay değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedef, o vizyon doğrultusunda bugün Türkiye'de 81 ilde 981 yerleşim yerinde doğalgaz var. Nüfusumuzun yüzde 85'i bugün doğalgaza ulaşabiliyor" dedi.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK KEŞFİ'

Bayraktar, doğalgaz arama çalışmalarında dünyanın en büyük keşfine imza attıklarını ifade edip, "Biz doğalgazı ithal ediyorduk. 2016 yılında dedik ki 'biz artık milli enerji ve maden politikasıyla doğal gazı kendimiz üreteceğiz. Varsa arayacağız, bulacağız, çıkartıp ev ve sanayimize bu gazı götüreceğiz. Kendi gemilerimizde, Mavi Vatan'ımızda doğalgaz aramaya karar verdik. Önümüze bir sürü engeller çıkarttılar. Biz kendi gemilerimizle, istediğimiz zaman istediğimiz yerde, kendi ekibimizle doğalgaz ve petrol arayacağız dedik. Hani birileri Mavi Vatan'a masal diyor ya, biz Mavi Vatan'da destan yazmaya karar verdik. Gemilerimizle biz petrol ve gaz aramaya başladık. 2020 yılında biz Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Dünyada denizlerdeki en büyük keşfi biz gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

'3 MİLYON HANEDE VAR'

Bakan Bayraktar, 3 milyon haneye yerli gaz verildiğini, 2028 yılında tüm hanelere yerli gaz ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bugün kendi ürettiğimiz doğal gaz ile tam 3 milyon hanemize kendi doğal gazımızı verir hale geldik. Üretimimiz her geçen gün artıyor. 2028 yılına geldiğimizde Türkiye'deki tüm hanelerde, 20 milyon hanede kendi doğalgazımızı kullanır hale geleceğiz. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi enerjide bağımsız kılmaktır" dedi.