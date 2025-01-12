Bakan Uraloğlu duyurdu: Yerli ve milli NAVTEX’i devreye aldık

TEHLİKELİ VE ACİL DURUMLARDA HAYATİ ÖNEMDE
NAVTEX'in, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından belirlenen standartlara uygun olarak uluslararası 518 kHz ve ulusal 490 kHz frekans bandında metin mesajları gönderebildiğini aktaran Uraloğlu, sistemin denizcilerin güvenli seyir yapabilmesi için önemli bilgilere erişim sağladığını bildirdi.
Uraloğlu, duyuruların Türkiye'deki 4 NAVTEX istasyonundan yayınlandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Sistem denizcilere kurtarma operasyonları veya tehlikeli durumlar için acil durum mesajları, fırtına ve benzeri durumlar için meteorolojik uyarılar, sahil güvenlik ve kanal durumu gibi seyir uyarıları, denizcilik ve güvenlikle ilgili bilgilendirmeler yapmaktadır. NAVTEX mesajları, otomatik alıcı cihazları ile deniz araçlarında alınıyor ve alıcılar, önceden belirlenen bölgelerdeki tüm önemli mesajları almak için sürekli olarak bu verileri dinliyor. Proje kapsamında yapılan güncellemelerle yeni altyapıyla daha güvenli, verimli ve hızlı bir NAVTEX hizmeti sağlanıyor."
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