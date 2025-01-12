Bakan Uraloğlu duyurdu: Yerli ve milli NAVTEX’i devreye aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl itibarıyla yerli ve milli yeni sistem üzerinden NAVTEX (Navigational Telex) mesajlarının yayınlanmaya başlandığını belirterek, "Proje, deniz haberleşmesinin güvenliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflerken denizcilik sektörü için de önemli bir adım oldu." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Deniz Haberleşme Sistemlerinin Modernizasyonu Projesi kapsamında ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen NAVTEX'i devreye aldıklarını bildirdi.