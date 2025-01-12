Coğrafi işaretli ürün sayısı 2 yılda 29’a ulaştı

BugünE kadar 29 üründe AB tescili alan Türkiye'ye kısa süre içerisinde yeni bir müjdeli haber daha gelecek. AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Silifke yoğurdunun kısa zamanda onay alarak Türkiye'nin 30'uncu tescilli ürünü olması bekleniyor.

SONUNCUSU AYDIN'DAN

2023 yılı başında, AB'den onaylı yalnızca 8 coğrafi işaretli ürünü bulunan Türkiye, son 2 yılda bu alana dönük çalışmalarda adeta çağ atladı. 2023 yılından bu yana 21 ürün AB tescili alarak, dünya genelinde varlığını kabul ettirdi. 2023 yılında 25 olan AB tescil başvuru sayısı, geçen yıl 2'ye katlanarak 51'e çıktı. Hâlihazırda Silifke yoğurdu ve Kayseri pastırması AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak onay için bekleyişe geçti. Türkiye adına AB Resmi Gazetesi'ne girmeyi başaran son ürün, Aydın memecik zeytini oldu. 2025 yılının ilk AB başvurusu ise Çeşme damla sakızı için yapıldı.