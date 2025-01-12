Kuzey Ege’nin yıldızı Aliağa turizmde zirveye oynuyor

Aliağa'yı Kuzey Ege'nin turizmde öncü kentlerinden biri haline dönüştürecek Aliağa Yolcu İskelesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Su içi beton ve dolgu çalışmalarının tamamlandığı projede gelen ve giden yolcular için kafeteryaların, gümrüksüz satış mağazalarının ve idari ofislerin yer alacağı bina yapımı için zeminde temel atımı gerçekleştirildi. Aliağa Yolcu İskelesi projesi, Aliağa ile Ege Adalarını deniz yoluyla birbirine bağlayacak. Aliağa'nın sosyal yaşamına zenginlik katacak proje, ülke ekonomisine ve bölge esnafına da önemli katkılar sağlayacak.