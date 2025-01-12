Milli gözetim radarı bütün testleri geçti

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliği ile tamamen Türk mühendislerince geliştirilen milli gözetim radarı Mode-S SSR (MGR) ile ilgili yazılı açıklama yaptı. MGR sisteminin kesin kabulünü 2024 Aralık'ta yaptıklarını anımsatan Uraloğlu, Gaziantep Havalimanı yakınlarındaki Gaffur Baba Tepesi'ne radar yerleşkesinin kurulduğunu belirtti.

'BU BİR MİLAT OLACAK'

Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılık alanındaki ilk yerli ve milli sivil gözetim radarı olan MGR'nin kullanıma alınmasından önce başlatılan süreklilik testlerini başarıyla geçtiğini bildirerek, "Hava trafik kontrol sistemleriyle entegrasyonunun sağlanmasının ardından bu yılın ilk çeyreğinde hizmete almayı planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. MGR sisteminin Türk hava sahasının yoğun hava trafiğine önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Bakan Uraloğlu şöyle devam etti: "Radarımız hava trafik kontrolörlerimizin kullandığı hava trafik yönetim yazılımları ile entegre bir şekilde çalışarak hava trafik kontrol hizmetlerinde verimliliği artıracak. MGR ülkemizin havacılık alanındaki yerli ve milli üretim hamlesi kapsamında bir milat olacak."

'DİĞER ÜLKELERE SATIŞ

Bakan Uraloğlu, MGR'yi Türkiye geneline yaygınlaştırarak havacılık sistemlerinde dışa bağımlılığı azaltacaklarını, 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasının tamamının yerli ve milli teknolojilerle izlenebileceğini kaydetti. MGR'nin ilerleyen süreçlerde diğer ülkelere de satışının yapılabileceğini ve ekonomiye önemli bir katkı sağlanabileceğinin altını çizen Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık sektöründe sivil gözetim radarı üreten ülke olmakla kalmayıp ihraç eden ülke olacağını vurguladı.