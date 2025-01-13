Köprü ve otoyol ücretleri yeniden düzenlendi

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı. KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği bildirildi.

Yeniden düzenlenen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde: 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 33 TL'den 47 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 555 TL'den 795 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 70 TL'den 80 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 585 TL'den 795 TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 410 TL'den 590 TL'ye çıkarıldı. Otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler, KGM'nin internet sitesinden de erişime açıldı.