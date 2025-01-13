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Haberler Ekonomi Ticaret ve perakende satış hacmi Kasım 2024'te yıllık bazda arttı

Ticaret ve perakende satış hacmi Kasım 2024'te yıllık bazda arttı

Ticaret satış hacmi Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 8,7, perakende satış hacmi ise yüzde 16,4 artış gösterdi.

AA

Giriş Tarihi:

Ticaret ve perakende satış hacmi Kasım 2024’te yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, Kasım 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2, perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,9 ve toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,6 artış kaydetti.

Ticaret satış hacmi, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artış gösterdi. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,3 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 16,4 yükseldi.

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Ticaret ve perakende satış hacmi Kasım 2024’te yıllık bazda arttı Ticaret ve perakende satış hacmi Kasım 2024’te yıllık bazda arttı Ticaret ve perakende satış hacmi Kasım 2024’te yıllık bazda arttı
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