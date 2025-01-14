150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Başvurular nereden yapılıyor?

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla 18 – 29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak)
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamının 2 asgari ücretten fazla olmaması,
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar ile cinsel suçlardan, uyuşturucu satışı veya kullanımından kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmaması gerekiyor.