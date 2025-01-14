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150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Başvurular nereden yapılıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamada yeni evlenecek gençlere 150 TL faizsiz evlilik kredisine artık 81 ilde başvurulabileceğini duyurdu. Peki 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz 150 bin TL evlilik kredisinin şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular e-Devlet'ten mi yapılacak? Yaş ve gelir şartı var mı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Başvurular nereden yapılıyor?

Son dakika haberleri... 150 bin TL faizsiz evlilik kredisine başvuruda bulunacak olanlar başvuru şartlarını merak ediyor. 81 ilde uygulanmaya başlayacak olan evlilik kredisi başvuruları alınmaya başlandı. Peki faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılacak? İşte başvuru ekranı...

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Başvurular nereden yapılıyor?

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 18 – 29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak)

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamının 2 asgari ücretten fazla olmaması,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar ile cinsel suçlardan, uyuşturucu satışı veya kullanımından kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmaması gerekiyor.

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Başvurular nereden yapılıyor?

ADIM ADIM BAŞVURU
'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ne başvuru için e-Devlet üzerinden "Evlenecek" ifadesiyle arama yapılacak.

Ardından başvuru formu doldurulacak ve nikah tarihi ile eş adayının bilgileri sisteme kaydedilecek. Başvuru süreci, eş adayının da onayı ile tamamlanacak.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Başvurular nereden yapılıyor?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2. çocuk için her ay 1.500 TL, 3. çocuk ve sonrası için her ay 5.000 TL çocuk yardımı devreye alındı.

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

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