İzmir iş dünyasından Ankara çıkarması

İzmir İş Dünyası Heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara'da bir araya geldi. AK Parti İzmir Milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Eyyüp Kadir İnan'ın da bulunduğu görüşmede; sanayi, ticaret ve tarım sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, İzmir'deki organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgelerin konuları aktarıldı. Sektörel konularla ilgili dosyaların da sunulduğu ziyarette, çözüm önerileri değerlendirildi. İzmir ekonomisine dair düşüncelerini heyetle paylaşan Yılmaz, "Farklı projelerle İzmir'in yanında olacağız. Şuna inanıyorum, İzmir potansiyeli en yüksek şehirlerimizden biri. Sadece Ege Bölgesi için değil tüm Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak bir şehrimiz. Katma değeri yüksek, yüksek gelirli bir ülke hedefimize büyük katkılar sunacak bir ilimiz. Biz de İzmir'in her zaman yanında olacağız" dedi.

'MALİYETLERİ AZALTACAK'

Görüşmede söz alan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2024 yılının enflasyonla mücadelede yol kat edilen bir yıl olduğunun altını çizdi. Özgener, "Talep yoluyla ve kur politikası ile enflasyonun düşürülmesinin reel sektör açısından sonuçlar doğurduğunu yakından deneyimliyoruz. Kısa dönemde bu politikaların, enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için gerekli olduğunu anlıyoruz. Enflasyonu düşürme önceliği ile çalışan Merkez Bankası'nın son dönemde kararlılıkla ve istikrarla yürüttüğü para politikalarının; maliye, ücret politikaları ve yapısal reformlarla desteklenmesinin piyasada güveni pekiştireceği ve reel sektör maliyetlerini azaltacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, "Enflasyonla mücadeleye odaklanılan 2024 yılı, herkes açısından zorlu geçti. Ancak, tüm veriler de gösterdi ki, en çok hasarı alan biz sanayicilerdik. Ve 2024, bizim için zararla kapattığımız kayıp bir yıl oldu. 2025 yılının ilk 6 ayının da, bu şekilde geçeceği düşüncesindeyiz" dedi. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise Türkiye ekonomisinde bir dengeleme ve dönüşüm sürecinden geçildiğini söyledi. Kestelli, "Bu sürecin en önemli yol haritası eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program. 2024 yılını tamamladığımız bu günlerde enflasyon, istihdam, ihracat gibi temel makroekonomik verilerde hedeflerin büyük oranda gerçekleştiğini görüyoruz" diye konuştu.