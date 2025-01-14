Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak! İşte başvuru şartları...

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını 29 Ocak 2025 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir. (uzman erbaşlığa başvuru yapan aday bu temin başlığı altındaki sözleşmeli erliğe başvuru yapamaz.) https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli erlerden uzman erbaşlığa geçiş aday başvuruları Kuvvet Komutanlığınca belirlenen tarihler arasında gerçekleşecektir.

Askerliğini yapmış veya yapan adayların, bilgilerim sayfasında yer alan "Diğer Bilgi/Belgeler" kısmından "Askerliğini Yapmış veya Yapıyor Olanlar İçin Askerlik Durum Belgesi"nin yüklenmesi gerekmektedir.