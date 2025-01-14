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Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak! İşte başvuru şartları...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş ve sözleşmeli er alınacağını duyurdu. Başvuruda bulunacak olanlar başvuru şartlarını ve başvurunun nereden nasıl yapılacağını duyurdu. Peki Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı için başvuru şartları neler? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak! İşte başvuru şartları...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı. Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 29 Ocak tarihinde sona erecek.

UZMAN ERBAŞ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
(3) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,
(4) Uzman erbaş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin son günü itibarıyla terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (29 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-1'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir)

Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak! İşte başvuru şartları...

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?
Adaylar ön başvurularını 29 Ocak 2025 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir. (uzman erbaşlığa başvuru yapan aday bu temin başlığı altındaki sözleşmeli erliğe başvuru yapamaz.) https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli erlerden uzman erbaşlığa geçiş aday başvuruları Kuvvet Komutanlığınca belirlenen tarihler arasında gerçekleşecektir.

Askerliğini yapmış veya yapan adayların, bilgilerim sayfasında yer alan "Diğer Bilgi/Belgeler" kısmından "Askerliğini Yapmış veya Yapıyor Olanlar İçin Askerlik Durum Belgesi"nin yüklenmesi gerekmektedir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak! İşte başvuru şartları...

SINAV ÜCRETİ
a. Sınav ücreti 250 (ikiyüzelli) TL'dir. b. Sınav ücretleri; başvuru işlemlerinin tamamlanmasını müteakip en geç 30 Ocak 2025 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Millî Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacaktır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak! İşte başvuru şartları...

Şehit/gazi eş veya çocuğu olduğunu belirten adayların; https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Hak kaybına uğramamanız açısından bu durum önem arz etmektedir. Bu kapsamda;
(1) MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği 8.maddede (1.fıkra, c. Bendi, 1, 2, 3 ve 4 numaralı küçük bentlerinde) belirtilen şehit/gazi eş ve çocukları, ilgili kurumdan/bakanlıktan (Sosyal Güvenlik Kurumu veya Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumundan) alınmış kanun numarasını belirtir onaylı belgeyi başvuru esnasında taratarak sisteme yükleyecek, belgenin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini beraberinde getirilecek,

(2) Söz konusu belgeyi başvuru esnasında sisteme yükleyen şehit/gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

(3) Sehven yapılan sınav ücreti ödemeleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir.

(4) Şehit/gazi eş veya çocuğu olduğunu belirterek başvuru yapan adaylardan Şehit/gazi eş veya çocuğu olmadığı tespit edilen adayların başvuru şartlarını sağlamış olsalar dahi başvuru ücreti yatırmaması
nedeniyle adaylığı sonlandırılacaktır.

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