Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak! İşte başvuru şartları...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı. Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 29 Ocak tarihinde sona erecek.
UZMAN ERBAŞ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
(3) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,
(4) Uzman erbaş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin son günü itibarıyla terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (29 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-1'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir)