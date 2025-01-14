Yükselen meslekler listesi yenilendi

TEKNOLOJİNİN gelişimiyle gençlerin ilgisini yapay zeka, yazılım ve genetik mühendisliği gibi alanlar çekse de, Dünya Ekonomik Forumu'nun son raporu bu algıyı değiştirdi. Çiftçilik, kamyon şoförlüğü, inşaat ustalığı ve teknik operatörlük, günümüzün en çok aranan meslekleri arasında yer aldı. İnşaat araçları tedarikçisi Ertuğrul Dumanoğlu, inşaat sektöründeki iş gücü sorununu şu şekilde ifade etti: "Şu anda sektörün tamamında personel sıkıntısı var. Kalifiye eleman bulunamıyor. Bu durum sadece iş makinelerinde değil, inşaatın her alanında geçerli. Yapılaşma ve büyük projeler sürdükçe bu iş makinalarına olan ihtiyaç artacak. İnşaat makineleri geleceğin mesleklerinden biri olacak" dedi. Rapora göre, kasiyerlik, yönetici asistanlığı ve temizlikçilik, gelecekte gözden düşmesi beklenen meslekler arasında yer alıyor. Teknolojinin etkisiyle bu alanlarda otomasyon sistemlerinin öne çıkacağı tahmin ediliyor.