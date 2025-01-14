Zeytin üretimi 2024’te rekora ulaştı

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin (UZZK) raporuna göre, 2024 yılı sezonunda Türkiye'de meyve veren zeytin ağacı 200 milyonun üzerine yükseldi. 204 milyon 437 bin ağaçtan, 3,6 milyon ton meyve elde edildi. En çok zeytin ağacı ise Manisa, Aydın ve İzmir'de bulunuyor.
Türkiye'nin 2024-2025 üretim sezonu sofralık zeytin ve zeytinyağı rekolte verilerine göre, ülke genelinde 204 milyon 437 bin adet zeytin ağacı bulunuyor. Bunların 171 milyon 913 bini meyve verirken, 32 milyon 524 bini vermiyor. Türkiye geneli ortalaması ağaç başına zeytin danesi 20,9 kilogram. Bu sezon elde edilecek zeytin miktarı toplamı 3 milyon 600 bin ton. Bunun 750 bin tonunu, yemeklik, yani sofralığa ayrılan zeytin oluşturuyor. 2 milyon 850 bin tonu ise yağlığa ayrıldı ve toplam 475 bin ton zeytinyağı elde edildi.