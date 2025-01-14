Zeytin üretimi 2024’te rekora ulaştı

6 KİLODA 1 KİLO YAĞ

Bu üretim sezonunda, kurak yaz mevsimi nedeniyle Türkiye ortalaması 6 kilo zeytinden 1 kilo zeytinyağı elde edilebildi. İllere göre meyve veren ağaç, zeytin ve zeytinyağı üretimiyle verim ortalamalarına bakıldığında, en çok meyve veren ağaç, zeytin ve zeytinyağı üretimi Manisa, Aydın ve İzmir'de. Ağaç başına en çok meyve Çanakkale, Artvin ve Kocaeli'de alındı.

EN ÇOK AĞAÇ OLAN İLLER

Türkiye'de en çok meyve veren zeytin ağacı sayısı bakımından 24 milyon 982 bini aşkın ağaç sayısıyla Manisa ilk sırada bulunuyor. İkinci sırada 22 milyon 722 bini aşkın ağaçla Aydın var. Üçüncü 18 milyon 177 bin ağaçla İzmir. En çok ağaç bulunan diğer iller şöyle sıralandı:

14 milyon 844 bin Muğla, 14 milyon 225 bin Hatay, 11 milyon 833 bin Bursa, 11 milyon 345 bin Balıkesir, 11 milyon 201 bin Mersin, 9 milyon 234 bin Gaziantep, 5 milyon 161 bin Çanakkale, 4 milyon 873 bin Antalya, 4 milyon 692 bin Kilis, 4 milyon 672 bin Osmaniye, Adana 3 milyon 68 bin, Şanlıurfa 2 milyon 316 bin, Kahramanmaraş 1 milyon 918 bin, Denizli 1 milyon 856 bin.