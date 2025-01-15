MÜSİAD’da Suriye zirvesi

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Dost Meclisi" toplantısında, Suriye'deki ekonomik fırsatlar ve Türkiye-Suriye işbirliği potansiyeli ele alındı. Toplantıya, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Fuat Özçörekçi ve MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Mehmet Yarar konuk oldu. Özçörekçi, Suriye'nin kriz öncesi 60 milyar dolarlık gayrisafi milli hasılaya sahip olduğunu, ancak bu rakamın yarıya düştüğünü belirtti. Özçörekçi, "Özellikle Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin gibi coğrafi yakınlığı olan iller ticareti geliştirme potansiyeli taşıyor" dedi.