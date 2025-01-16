Resmi Gazete’de yayınlandı! Engelli araçlarını elde tutma süresi 10 yıl

Engelli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için getirilen yerlilik şartı ve bu kapsamda alınan araçları elde tutma süresine ilişkin detaylar belli oldu. Özel tüketim vergisi istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirilirken bu kapsamda alınan araçları elde tutma süresi 10 yıla çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, ÖTV muafiyetine ilişkin daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda uygulamaya ilişkin hususlar düzenlendi. Bu kapsamda alınan araçları elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Detaylar ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinden öğrenilebilecek.