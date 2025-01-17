Kalyon’dan ABD’ye uzay hücresi

ABD'ye uzay çalışmalarında kullanılan güneş hücresi satışına başlayan Kalyon PV, dünyaya ihtiyaç duyulan ürünleri ihraç etmeyi hedefliyor. Kalyon PV CEO'su İhsan Kulalı, yenilenebilir enerjinin bir tercih değil, bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

FIRSATLAR TAKİPTE

Kulalı, "Bugün, Türk mühendislerimizin akıl teri ile geliştirilen yerli güneş hücreleri, ABD'deki uzay şirketlerinin uydularında 'uzay hücreleri' olarak kullanılıyor" dedi. "Uyduların elektrik üretimini sağlayan bu hücreler, yüksek verimlilik ve kalite standartlarında, zorlu uzay koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanıyor" bilgisini paylaşan Kulalı, sözlerine şöyle devam etti: "ABD'ye ihraç ettiğimiz uzay hücrelerinin tasarımlarının merkezimizde, üretimlerinin ise fabrikamızda yapılmış olması bir gurur kaynağı." Önümüzdeki 10 yılın güneş teknolojilerinin altın çağı olacağının altını çizen Kulalı, önemli bir pazar olan ABD'de de güneş teknolojileri fırsatlarını takip ettiklerini belirtti. Kulalı, Avrupa'nın en büyük santrali Kalyon Karapınar GES'in toplamda 1350 megavat kurulu güce sahip olan ve 3 milyon 500 bin Kalyon PV imzalı güneş paneliyle donatıldığını söyledi.