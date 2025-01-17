Karne zili bugün çalıyor! Öğrencilere ilk kez gelişim raporu verilecek

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugünden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erecek.

OTELLER DOLDU

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek. Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak. Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Öte yandan tatil sebebiyle otellerde de doluluk yaşandı. Erken rezervasyon yaptıranlar karneleri aldıktan sonra yola düşecek.