Emlak fırsatçılarına 101 milyon lira ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlak piyasasındaki fahiş fiyatlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bolat, "Taşınmazların ilan fiyatlarında fahiş artış yaptığı tespit edilen bin 12 emlak işletmesine, her emlak işletmesine 100'er bin TL olmak üzere toplam 101 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

DOĞRULAMA SİSTEMİ

Bakan Bolat, kredi faiz oranlarındaki olası düşüşleri ve konuta ilişkin kampanyaları fırsata çevirmeye çalışan kişilere göz açtırılmayacağını vurguladı. Bakan Bolat, "Bunun yanı sıra, sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında yer alan ilan kirliliğinin önüne geçilmesi amaçları doğrultusunda, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yapılmaya başlanmıştır" diye konuştu.