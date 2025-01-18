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GSS borçluları için sağlık hizmeti kararı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

GSS borçluları için sağlık hizmeti kararı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi borçlularının yıl sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilmelerine ilişkin yeni karar alındı. Kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların belirlenmesine yönelik ilgili Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Kararla GSS prim borcu bulunanların devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık yardımı alabilecekler. Bakanlar Kurulu kararından muaf tutulmalarına ilişkin süre sınırı 31 Aralık 2024 tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine uzatıldı.

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