Marmaris’in gözdesi Çetibeli’nin yükselişi

Marmaris ile Muğla'nın tam ortasında, Marmaris'e 20 kilometre mesafede yer alan Çetibeli, Gökova'ya 10 dakika gibi kısa bir sürede ulaşılabilir olmasıyla dikkat çekiyor. Pandemi sonrası doğaya yakın alanlara olan talebin artması, yatırımcıları bölgeye yönlendirdi. Artan ilgiyle birlikte arsa fiyatları hızla yükselirken, dönümü 7-10 milyon TL'ye çıkan araziler yatırımcıların odağı oldu. İnşa edilen villaların fiyatları ise 15 ila 25 milyon TL arasında değişiyor. Mahalle sakinleri, bölgede yaşanan hızlı dönüşümden rahatsız. Mahallenin hâlâ bir muhtarlık binası, düğün salonu ve yeterli altyapısı bulunmuyor. Mahalle nüfusu da 500'den bin 500'e çıkarak kısa sürede üç katına ulaştı. Çetibeli sakinlerinden biri, "Bölgemiz bir anda yatırımcıların gözdesi oldu. Ancak biz hala yol ve su gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Mahallemizde hiçbir planlama yapılmadan büyüme yaşandı, bu durum ileride daha büyük sorunlara yol açabilir" diyerek şikayetlerini dile getirdi.

MAHALLELİ ENDİŞELİ

Çetibeli'nin bu hızlı değişimi, mahalle sakinlerini şaşırtırken, altyapı eksiklikleri ve plansız yapılaşma, bölgenin geleceği için endişe yaratıyor. Çetibeli'nin, bir köyden lüks villalarla dolu bir mahalleye dönüşüm süreci, Muğla'daki kırsal mahallelerde yaşanan hızlı değişimlerin en çarpıcı örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.