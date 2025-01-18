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Haberler Ekonomi MTV ödemeleri PTT aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor

MTV ödemeleri PTT aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemeleri PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulamaları ve PttMatikler aracılığıyla da yapılabiliyor.

AA

Giriş Tarihi:

MTV ödemeleri PTT aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, vatandaşlara hızlı, kolay ve güvenilir ödeme hizmetleri sunmaya devam ediyor.

PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, son ödeme tarihi 31 Ocak olan MTV ödemeleri, PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulama ve PttMatikler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan iş yeri ağıyla birçok yere hizmet götürerek, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

PTT AŞ Mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat ödeme imkanı sunulurken, vatandaşlar hem kredi kartı hem de banka kartıyla işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.

MTV ödemeleri PTT aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
MTV ödemeleri PTT aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor MTV ödemeleri PTT aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor MTV ödemeleri PTT aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor
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