1200 kamu aracı satışa çıkarıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), tasarruf tedbirleri kapsamında 1200 kamu aracının satışına başlarken, ihaleler Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında kamudaki ihtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştı. ÖİB, kamu kurumları adına taşıt ve iş makinelerinin satış işlemleriyle yetkilendirilirken, kurum da bu yöndeki çalışmalarını tamamladı. Bu çalışmayla kamu araçlarının kısa sürede satılması, envanterin düzenlenmesi, satışlardan elde edilen gelir ile kamu bütçesine katkı sağlanması ve kamuda tasarruf yapılması hedefleniyor.

YÜKSEK TALEP BEKLENİYOR

Satışa konu araçlar, ilgili kurumlarınca muhafaza edilecek ve katılımcılara gösterilecek. Araçlar, ihaleyi kazanan kişilere bizzat teslim edilecek. ÖİB'ye şu ana kadar çeşitli kamu kurumlarından yaklaşık 1200 aracın satış talebi iletildi. İlk aşamada 11 araç için son teklif tarihi olarak 20 Ocak Pazartesi günü olarak belirlendi. Bundan sonraki süreçte haftalık 80 ila 100 taşıt ihalesi yapılması planlanıyor. ÖİB, ikincil el olarak satılacak kamu taşıtlarına yüksek talep bekliyor.