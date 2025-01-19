2024’te 411 bin 383 mesleki yeterlilik belgesi verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından geçen yıl 411 bin 383 mesleki yeterlilik belgesi düzenlendiğini ve toplam belge sayısının 3 milyona yaklaştığını bildirdi. Işıkhan, yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirdiklerini ifade etti. MYK tarafından ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınav sonuçları doğrultusunda düzenlenen mesleki yeterlilik belgesi sayısının 2 milyon 959 bin 608'e ulaştığını belirten Işıkhan, bu sayının 2025'te 3 milyon 250 bine yükseltilmesinin hedeflendiğini bildirdi.