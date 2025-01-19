Bakan Uraloğlu tarih verdi: Türksat 6A için geri sayım başladı

Havacılıkla ilgili çalışmalara başladıklarına işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türk Hava Yolları önümüzdeki hafta içinde Şam'a uçacak, karşı tarafla görüşüyoruz. Demir ile kara yolları ile GSM iletişimi konusunda tespitler yapmaya başladık. Bizim teknik arkadaşlarımızın da muhatap olacağı kişilerin bir an önce göreve başlamasıyla faaliyetlerimizi hızlandırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"FİLYOS LİMANI'NIN TİCARİ GEMİLERE AÇILMASI PLANLANIYOR"

Ulaştırma alanında 2025'te yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:



"Ankara'dan 41 ile çıkışı olan doğu istikametindeki Ankara-Kırıkkale Otoyolu'nun yapımına başladık. Antalya-Alanya güzergahındaki otoyolun ve Kuzey Marmara Otoyolu ile Çanakkale Köprüsü'nü birleştirecek Kınalı-Malkara Otoyolu'nun yapımına başlıyoruz. İstanbul Havalimanı'ndan Halkalı'ya kadar giden yaklaşık 31 kilometrelik metro hattımızın 17 kilometresini devreye almıştık, bunun 13,5 kilometrelik kesimini de devreye alacağız. Kara yollarında birçok proje var. Bu yıl Yatırım Programı'na alınan projelerin ihalelerini yapacağız. Bu yılın, ülkemiz ve sektörümüz için kıymetli olacağını düşünüyoruz. Filyos Limanı'nın ticari gemilere açılmasıyla ilgili bir çalışmamız da var. Oradaki tesisleri nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla da görüşüyoruz."

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