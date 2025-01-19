Ev kadınları ve gençlere esnek iş imkanı

Önümüzdeki haftalarda kamuoyuna açıklanacak istihdam projesine ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Projenin öncelikli hedefi ev kadınları ve gençler. Aynı zamanda çeşitli nedenler ile iş piyasası dışında kalmış atıl durumdaki iş gücünün sisteme tekrar dâhil edilmesi de hedefleniyor.
Bu kesime dönük öneriler de proje kapsamında yer alıyor. Proje kapsamında ilk etapta 60 bin üniversite öğrencisine iş imkânı sağlanacak. Gençler kütüphane, ağaç dikimi, yaşlı bakımı, eğitmenlik gibi alanlarda kamuya ait yerlerde yarı zamanlı olarak çalışabilecek.