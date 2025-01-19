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Haberler Ekonomi Ev kadınları ve gençlere esnek iş imkanı

Ev kadınları ve gençlere esnek iş imkanı

Ev kadınlarına ve gençlere esnek iş imkanı sunacak olan projeye ilişkin hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İstihdam projesi kapsamında öğrenciler ve kadınlar ön plana çıkarken projenin tüm detaylarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN

Giriş Tarihi:

Ev kadınları ve gençlere esnek iş imkanı

Önümüzdeki haftalarda kamuoyuna açıklanacak istihdam projesine ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Projenin öncelikli hedefi ev kadınları ve gençler. Aynı zamanda çeşitli nedenler ile iş piyasası dışında kalmış atıl durumdaki iş gücünün sisteme tekrar dâhil edilmesi de hedefleniyor.

Bu kesime dönük öneriler de proje kapsamında yer alıyor. Proje kapsamında ilk etapta 60 bin üniversite öğrencisine iş imkânı sağlanacak. Gençler kütüphane, ağaç dikimi, yaşlı bakımı, eğitmenlik gibi alanlarda kamuya ait yerlerde yarı zamanlı olarak çalışabilecek.

Ev kadınları ve gençlere esnek iş imkanı

SÜRE 10 AY OLACAK
Çalışma saatlerini kendi ders programlarına göre ayarlayacak. Haftanın üç günü bu şekilde bir çalışma programı öngörülüyor. Gençler yarı zamanlı çalışmanın karşılığında 15 bin lira ücret alacak. Bu rakam 12 bin lira düşünülmüştü ancak daha sonra 15 bin lira olarak revize edildi. Çalışma süresi ise 10 ay olacak.

KADINLAR EVDEN ÇALIŞACAK
Ev kadınları ya da çocuk sahibi olduğu için işten ayrılmış kadınlara yarı zamanlı evden çalışma olanağı sağlanacak. Kadınların çalışma saatleri esnek olacak. Çocuklarına bakarken ya da diğer işlerini yaparken aynı zamanda evinde çalışma olanağı da bulacak. Kadınların hangi iş kollarında evden çalışabileceğine ilişkin kapsamlı hazırlık yapılıyor.Gençlerde olduğu gibi yarı zamanlı bu iş için 15 bin lira civarında bir ücret üzerinde duruluyor.

Ev kadınları ve gençlere esnek iş imkanı

ENGELLİLER İÇİN DE HAZIRLIK VAR
Proje kapsamında engelli vatandaşların çalışma hayatına katılmalarının da kolaylaştırılması, durumlarına uygun işlerde çalışmalarının sağlanması planlanıyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL HİZMETLER
İşgücü Uyum Programı çerçevesinde ağaçlandırma, geri dönüşümü destekleme, sosyal hizmetler, çocuk ve yaşlı bakımı, tarımsal ve kültürel faaliyetlere öncelik verilecek.

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