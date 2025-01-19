Ticaret Bakanlığı atık dönüşümünü hızlandıracak

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında oluşturulan planlar birbiri ardına devreye alınıyor. Bu kapsamda, çok sayıda bakanlık ve kuruluşun katkısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde "Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı" hazırlandı. 2028 sonuna kadar bu alanda atılacak adımların düzenlendiği plan, özellikle atık yönetimine yeni bir vizyon getirecek. Buna göre, Türkiye'de kaynak kullanımı yoğun, çevresel etkileri fazla olan elektronik ve bilgi ve iletişim teknolojileri, batarya ve araçlar, ambalaj, plastik, tekstil, inşaat ve bina, gıda ve biyokütle sektörlerine öncelik verilecek. Ürünlerin tüm yaşam döngüsüne odaklanacak plan kapsamında ürün tasarımı ve üretim süreçleri, ürünlerin tüketimi, atık yönetimi ve ikincil ham maddelerin kullanımını hedefleyen 6 stratejik hedef, 23 amaç ve 55 eylem belirlendi.