AJet’in İstanbul-Moskova direkt uçuşları 23 Ocak’ta başlıyor

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan Moskova'ya Ankara aktarmalı seferler düzenleyen şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Moskova Vnukovo Havalimanı arası direkt seferlere başlıyor. Her gün düzenlenecek seferlerle iki şehir arasındaki ulaşım kolay ve konforlu hale gelecek.

İstanbul-Moskova seferlerinin, AJet'in büyüyen uluslararası uçuş ağına önemli bir katkı sağlaması beklenirken, yolcular 99 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat etme imkanı bulacak.

AJet, ilk uçuşunu 31 Mart 2024'te yapmasından bu yana yurt dışı uçuş ağına 12 yeni dış hat noktası ekledi. Yeni yılda ilk rotasını, İstanbul-Cezayir uçuşları olarak belirleyen şirket, haftanın her günü düzenlenecek İstanbul-Moskova seferleriyle yurt dışı uçuş ağını güçlendirmeye devam ediyor.