Bakanlıktan aldatıcı reklamlara 29 milyonluk ceza

FİNANSAL PİYASALARA İLİŞKİN KONULAR ÖNE ÇIKTI

Toplantıda, tüketicilerin çevreye ilişkin hassasiyetlerinin istismarının engellenmesi amacıyla bankacılık sektöründe çevreye ilişkin beyanların kullanımına yönelik incelemeler gerçekleştirdiği belirtilerek, "Yapılan incelemede, enerji kimlik belgesi bulunan konutlara özel 'Yeşil konut kredisi' ve elektrikli ve hibrit araçlara özel 'Yeşil taşıt kredisi' gibi kredi reklamlarında ana vaadin açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi gerektiği, ancak reklamlarda faiz oranı veya ücret muafiyeti gibi avantajlardan bahsedildiği; fakat bu avantajlara dair yeterli bilgilendirmenin yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca, çevreye ve doğaya duyarlılığa ilişkin olarak 'Cazip' ve 'Uygun' faiz oranı veya ücret muafiyetinden bahsedilmesine rağmen uygulamada standart kredilerden bir farklılığın olmadığı ve son olarak gerçekleştirilen çevresel eylemlerin gerçekte olduğundan daha fazla etki yarattığı yönünde izlenim oluşturulduğu hususları tespit edildi. Bu kapsamda, bahsi geçen aykırılıkları içeren reklamlarla ilgili olarak, 10 banka hakkında reklamların durdurulması cezası uygulanmasına, ayrıca finansal piyasalara ilişkin birlik ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtımlı yazı ile bilgilendirme yapılmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.