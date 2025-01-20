Bakanlıktan aldatıcı reklamlara 29 milyonluk ceza

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle 2024 yılında 277 milyon liranın üzerinde para cezası uygulayan Reklam Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen 353 sayılı 2025 yılının ilk toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi. Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısında görüşülen 209 adet dosyadan 189'unun mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında 1 dosya hakkında tedbiren durdurma kararı ve 188 dosya hakkında reklam durdurma cezaları ile birlikte, toplam 29 milyon 136 bin 384 lira idari para cezası ve aykırı bulunan dosyalardan 10'una tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi adına erişim engeli idari tedbirinin uygulanmasına karar verildi" denildi.