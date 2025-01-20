Ege moda endüstrisi Almanya yolcusu

Almanya'da gerçekleşecek fuar EHKİB'in 2025'te yapacağı ilk milli katılım fuarı olacak. Milli katılım organizasyonuna 10 hazırgiyim üreticisi firma katılım sağlayacak. Fuarın kumaş ve denim bölümleri de dahil edildiğinde yaklaşık 180 Türk üretici/ihracatçı firma fuarda yer alacak. Tekstil pazarının en tanınmış fuarlarından olan ve dünya çapında tekstil alıcıları ve tedarikçilerini ağırlayan Munich Fabric Start Fuarı yılda 2 defa düzenleniyor. 2024 yılı eylül ayında düzenlenen fuara farklı ülkelerden 1.400 firma katılım sağlarken fuar 4.000 uluslararası katılımcı tarafından ziyaret edildi.

'EN BÜYÜK PAZARIMIZ'

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Almanya'nın 2023 yılındaki toplam hazır giyim ithalatı 46 milyar dolar seviyesinde. Almanya her ne kadar dünyanın 2. büyük giyim ithalatçısı olsa da ekonomik durgunluğun uzun sürmesi, iç talebin zayıflığının etkisiyle 2022 yılında yapılan 53 milyar dolarlık giyim ithalatı seviyesine henüz ulaşılamadı. Almanya'nın 2024 yılı 10 aylık dönemdeki toplam hazırgiyim ithalatı 40 milyar dolar seviyesinde, yıl sonunda bir önceki yıla yakın bir ithalat olması bekleniyor. Almanya, dünya genelinde ABD'den sonra ikinci büyük giyim ithalatçısıdır.

PAYIN ARTMASI HEDEFLENİYOR

Almanya ihracat düşüşüne rağmen en büyük pazarımız olma konumunu korudu" dedi. EHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve D��ş Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, "EHKİB ihracatında ise İspanya'nın ardından 2. sırada bulunan Almanya'ya yapılan giyim ihracatı 2024 yılında geçen yıla göre yüzde 8 azalarak 275 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye, Çin ve Bangladeş'in ardından Almanya'nın 3. büyük giyim tedarikçisi konumundadır. Milli katılım organizasyonu ile ülkemizin Almanya pazarından aldığı payın artırılması hedeflenmektedir. Yıl içinde EHKİB tarafından 4 fuara milli katılım düzenlenmesi planlanıyor" dedi.