Emekliye ilk ikramiyenin tarihi belli oldu

ZAMLI emekli maaşı ödemeleri başladı. Memur emeklisi ay başında maaşını alırken, SSK emeklisinin ödemeleri yeni başladı. Bağ-Kur emeklisi de birkaç güne yeni maaşını almaya başlayacak. Maaşlarının artmasıyla beraber banka promosyonu ve bayram ikramiyesi tutarları da artacak olan emekliler, ödeme takvimini merak ediyor. Öte yandan bu yılın ilk ikramiyesi de Ramazan bayramı öncesinde Mart ayında emeklilere ödenecek. İlk ikramiye ödeme tarihinin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor. İkinci ikramiye ise Kurban bayramı öncesinde 2-5 Haziran tarihleri arasında olacak. İkramiye geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak toplamda 6 bin lira ödenmişti. Bu yıl rakamın tekrar yükseltilmesi bekleniyor. Enflasyon oranında artış yapılması durumunda ikramiyenin 3.500-4000 TL aralığına yükselmesi bekleniyor.