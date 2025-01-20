Öğrenci yurtlarında Türkiye’nin rakibi yok

TÜRKİYE'DE 2002 yılında yalnızca 182 bin olan öğrenci yurt kapasitesi, 2025 yılı itibarıyla 1 milyona yaklaştı. 81 il, 865 ilçeye yayılan yurtlar, ev konforu ile gençleri ağırlıyor. Yurtlardaki öğrencilerin beslenme ihtiyacı, günlük hazırlanan taze menülerle karşılanıyor. Yemek süreçleri gıda mühendisleri ve diyetisyenlerin gözetiminde yürütülüyor. Bireysel diyet gereksinimi olanlara özel menüler sunuluyor.

Banyosu, tuvaleti, bazalı yatakları, mini buzdolabı, ahşap mobilyaları, 24 saat sıcak su imkânı, ücretsiz hızlı interneti, güvenlik ve ders çalışma alanları gibi birçok imkânı bünyesinde barındıran modern yurtlar, bu sene 525 lira ile 855 lira arasında ücretlendirildi. Bu tutarlar döviz bazında bakıldığında yaklaşık 15-24 euro bandına eşdeğer geliyor.

FİYAT KIYASLAMASI

AVRUPA ülkeleri incelendiğinde aylık devlet yurdu ücretleri 800 euroya kadar varabiliyor. Ancak bu yurtlar genellikle çok modern olmayan yapılar olarak dikkat çekiyor. Buna ek olarak söz konusu yurtlarda tuvalet ve banyolar birden fazla oda tarafından sıklıkla ortak kullanılıyor. Yatak, çalışma masası, internet ve mobilya gibi iç detaylardaki konfor seviyesi ise Türkiye'ye kıyasla daha düşük standartta bulunuyor.