‘Zeytinyağında Lisanslı Depoculuk’ için ilk adım

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde zeytinyağı sektöründe kaliteyi bozan saklama koşullarının iyileştirilmesi, üreticinin, sanayicinin, tüccarın ve ihracatçının yıl boyunca ihtiyacını karşılayacak ve borsasını oluşturacak "Zeytinyağında Lisanslı Depoculuk" için ilk somut adım atıldı. Bu çerçevede iki yıldır çalışması devam eden projenin yer tahsisi ile ilgili istişare toplantısı Balıkesir Valisi Hasan Ustaoğlu'nun katılımıyla Ayvalık Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda güzel bir adım atılarak 6 milyon dolar yatırım bedeliyle 6 bin tonluk zeytinyağı lisanslı depo kurulumunun çalışmalarının hızla ilerlediği açıklandı.