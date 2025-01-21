Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı! Havalimanları devlete 344,6 milyar lira kazandırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Türkiye'de toplam 58 aktif havalimanı bulunduğunu, bunların 11'inin kamu özel iş birliği projeleri olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, "Söz konusu havalimanları, ticaretin ve lojistiğin hızlanmasında önemli rol oynuyor. Havalimanlarından elde edilen kira gelirleri, sadece uçuş alanlarının işletilmesiyle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin büyüyen ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor" dedi.

'EKONOMİYE CİDDİ DEĞER KATIYOR'

Özellikle İstanbul Havalimanı'nın, bu projeler arasında en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'ndan 2024 yıl sonu kirası olarak 736 milyon 179 bin 973 avro gelir elde edilecek. Bu kapsamda garanti üstü tahsil edilecek tutar ise 44 milyon 637 bin 879 avro ederinde. İstanbul Havalimanı yalnızca yerel değil, küresel düzeyde de önemli bir ulaşım merkezi olarak Türkiye'nin ekonomisine ciddi bir değer katıyor" ifadelerini kullandı.