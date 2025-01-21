Depolamalı elektrik üretim tesisleriyle ilgili yeni şartlar belirlendi

Tesislerin çalışır halde tutulması ve kabul tarihine göre ilk 5 yıl yüzde 85, sonraki yıllarda yüzde 80 oranında emre amade olması zorunlu kılındı.

Bu koşulların sağlanmaması durumunda, depolama tesisinden sisteme verilen enerji, uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmayacak. Söz konusu enerji Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) katılımcısı görevli tedarik şirketi tarafından üretilmiş kabul edilecek ve YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

Dengeleme Güç Piyasasında ise uzlaştırma döneminin 15 dakika olarak uygulanması kararlaştırıldı. Bu uygulama için gerekli altyapı hazırlıklarının 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlanması gerekecek ve bu tarihe kadar eski düzenleme devam edecek.

İletim sistemine bağlı lisanssız üreticiler de kesinleşmiş günlük programlarını ve emre amade kapasitelerini sistem işletmecisine bildirmekle yükümlü olacak.

Serbest tüketicilerin birden fazla tedarikçi tarafından talep edilmesi durumunda tüketici, mevcut tedarikçisini serbest tüketici portali üzerinden seçerek piyasa işletmecisine bildirebilecek.

DEPOLAMA LİSANSINA BAŞVURUDA SERMAYE VE TEMİNAT ŞARTI GETİRİLDİ

Ayrıca, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile elektrik depolama tesisleri için lisans başvurularında belirli sermaye ve teminat şartları getirildi.

Mevcut lisans sahiplerinin yeni depolama tesisleri için bu şartları karşılaması gerekecek. Eğer depolama tesisi zamanında kurulmazsa, sağlanan teminat irat kaydedilecek. Depolamalı tesislerin verileri SCADA sisteminden izlenip piyasa işletmecisine bildirilecek.

Mevcut lisans sahiplerinin müstakil elektrik depolama tesisi için öngörülen gerekli şartlarla teminat ve sermaye yükümlülüklerini 3 ay içinde karşılaması gerekiyor. Aksi tesis veya tesislerin depolama lisansları terkin edilecek.

"Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik"e göre ise depolamalı elektrik üretim tesislerindeki depolama ünitelerinin "emre amade olma" durumu, bu ünitelerin çalışabilir halde olmasını ifade edecek.

DEPOLAMA ÜNİTELERİ VEYA TESİSLERİNİN KABULÜNDE YÜZDE 10 TOLERANS UYGULANACAK.

Ayrıca Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile depolamalı elektrik üretim tesislerinin kapasite verilerinin ilgili şebeke işletmecisinin SCADA sistemine doğru ve kesintisiz şekilde aktarılabildiğinin işletmeci tarafından tespit edilmesi halinde Kapasite Veri Takip Belgesi düzenlenecek.

Belgenin, tesisin kabulü aşamasında sunulması zorunlu olacak. Söz konusu belge başvuruları 7 iş günü içinde sonuçlandırılacak.