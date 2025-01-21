İzmir, kurumlar vergisi tahsilatında üçüncü

GELİR İdaresi Başkanlığı tahsilat verilerine ilişkin açıklama yaptı. İllere göre tahakkuk ve tahsilat tutarları belli oldu. İstanbul'da 435 bin 551 kurumlar vergisi mükellefi bulunuyor. Mega kentte 2024 yılında 604 milyar lira kurumlar vergisi tahakkuku oldu. Bunun 548 milyar TL'si tahsil edilirken; tahsilatın tahakkuka oranı yüzde 90.8 olarak gerçekleşti. Mükellef başına vergi tahsilatı 1 milyon 259 bin TL. İstanbul; bu alanda da birinci oldu. İzmir'de kurumlar vergisi mükellef sayısı ise 73 bin 69. 2024 yılında tahakkuk edilen kurumlar vergisi tutarı 46 milyar 485 milyon TL olurken tahsil edilen rakam 37 milyar 318 milyon TL oldu. Tahsilatın tahakkuka oranı ise yüzde 80,3 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde mükellef başına tahsilat tutarı ise 510 bin lira.