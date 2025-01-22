Devletin kasasına dev katkı: 344 milyarlık rekor gelir

Havalimanları Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de toplam 58 aktif havalimanı bulunduğunu belirtti.

TİCARETİ DE HIZLANDIRIYOR

11 havalimanının Kamu-Özel İşbirliği projesi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Söz konusu havalimanları, ticaretin ve lojistiğin hızlanmasında önemli rol oynuyor. Havalimanlarından elde edilen kira gelirleri, sadece uçuş alanlarının işletilmesiyle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin büyüyen ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, 11 havalimanından sadece 2024 yılında elde edilen gelirin 37 milyar 628 milyon 62 bin 433 liraya ulaşacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, 2024 yıl sonu gelirleri ile birlikte bugüne kadar KÖİ kapsamındaki havalimanı projelerinin devletin kasasına 9,38 milyar euro yani 344 milyar 648 milyon 402 bin lira kazandıracağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, özellikle İstanbul Havalimanı'nın bu projeler arasında en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti. İstanbul Havalimanı'nın 2024 yıl sonu kirasından 736 milyon 179 bin 973 euro gelir elde edileceğini belirten Uraloğlu, garanti üstü tahsil edilecek tutarın 44 milyon 637 bin 879 euro olacağını dile getirdi.

Uraloğlu, "Aynı gelirin döviz cinsinden karşılığı ise 1 milyar 24 milyon 90 bin 707 avroyu buluyor. 2023 yıl sonuna kadar elde edilen toplam gelir 307 milyar 20 milyon 339 bin 567 lira olarak gerçekleşmişti. 2024 yıl sonu gelirleri ile birlikte bugüne kadar KÖİ kapsamındaki havalimanı projelerinin devletin kasasına 9,38 milyar avro yani 344 milyar 648 milyon 402 bin lira kazandıracağı anlamına geliyor" dedi.

PROJELERİN BAŞINDA GELİYOR

Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'nın da KÖİ projelerinin başında geldiğini ifade eden Uraloğlu, "Esenboğa Havalimanı'nın garanti üstü tahsil edilen geliri 2024 yıl sonu için 9 milyon 248 bin 206 avro olacak, kira geliri ise 15 bin avro olarak tahsil edilecek." ifadelerini kullandı.