Arabası olan sürücülere Gelir İdaresi’nden uyarı geldi: Son 9 gün! Geçe bırakmayın

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sürücülere yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Uyarıda Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 yılı 1. taksidinin son güne bırakılmaması çağrısı yapıldı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 yılı 1. taksidinin son ödemesi 31 Ocak 2025. Son ödeme gününe 9 gün kala Gelir İdaresi Başkanlığı, sürücülere ilişkin önemli bir mesaj yayımladı.

CEP TELEFONLARINA MESAJ GÖNDERİLDİ

Cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda, 2025 yılı için ilk MTV taksitinin GİB uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden yapılabileceği belirtildi. Sürücüler, işlemin son güne bırakılmaması konusunda uyarıldı.

Gönderilen kısa mesajda, "Aracınıza ait 2025 yılı MTV 1. taksitinizi; Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ile GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak 31.01.2025 tarihine kadar hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde ödeyebilirsiniz. Yoğunluktan etkilenmemek için ödemenizi son güne bırakmamanızı öneririz. Verginizi ödediyseniz bu mesajı lütfen dikkate almayınız" ifadesine yer verildi.

2025 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeniden değerleme oranı ile birlikte 2025 yılında ödenecek olan MTV tutarları yüzde 43,93 oranında zamlandı. Buna göre 2025 yılında otomobiller, motosikletler ve elektrikli araçlar için ödenmesi gereken MTV tutarlarının detaylarına içeriğimizin devamından ulaşabilirsiniz.

01.01.2018 öncesinde tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

1-3 yaş araçlarda:

0-1300 cc aralığı: 4.834 TL

1301-1600 cc aralığı: 8.421 TL

1601-1800 cc aralığı: 14.885 TL

1801-2000 cc aralığı: 23.454 TL

4-6 yaş araçlarda:

0-1300 cc aralığı: 3.372 TL

1301-1600 cc aralığı: 6.314 TL

1601-1800 cc aralığı: 11.626 TL

1801-2000 cc aralığı: 18.057 TL

7-11 yaş araçlarda:

0-1300 cc aralığı: 1.882 TL

1301-1600 cc aralığı: 3.661 TL

1601-1800 cc aralığı: 6.848 TL

1801-2000 cc aralığı: 10.613 TL

01.01.2018 sonrasında tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

0-1300 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 259.900'ü aşmayanlar: 4.834 TL

Matrahı 259.900 - 455.300 TL arasında olanlar: 5.313 TL

Matrahı 455.300'ü aşanlar: 5.803 TL

1301-1600 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 259.900'ü aşmayanlar: 8.421 TL

Matrahı 259.900 - 455.300 TL arasında olanlar: 9.267 TL

Matrahı 455.300'ü aşanlar: 10.112 TL

1601-1800 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 651.700'ü aşmayanlar: 16.370 TL

Matrahı 651.700'ü aşanlar: 17.866 TL

1801-2000 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

Matrahı 651.700'ü aşmayanlar: 25.792 TL

Matrahı 651.700'ü aşanlar: 28.142 TL