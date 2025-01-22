İzmir asansörlerinde kırmızı alarm

İzmir genelinde kontrolü gerçekleştirilen 21.248 adet asansörün 3 bin 126 tanesine güvenli olmadığı ve gerekli düzeltmeler yapılana kadar kullanıma kapatılması için kırmızı etiket yapıştırıldı.

'SIKI KONTROLLER'

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında yürütülen kontroller, İzmir'in 10 ilçe belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde gerçekleştirildi. Kontroller sonucunda, 3.126 asansör kırmızı etiket alarak kullanıma kapatıldı. 732 asansör sarı etiketle işaretlenirken, eksiklikler 120 gün içinde giderilmediği takdirde kapatılacakları bildirildi. 2.180 asansör ise yeşil etiket alarak kusursuz ve güvenli bulundu. MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Haktan Karadeniz, "Zorunlu periyodik kontroller sayesinde, asansörlerin güvenliği ve konforu büyük ölçüde arttı. Asansör kazalarında önemli bir azalma gözlemliyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığı bu süreçte büyük rol oynadı" dedi.