Kartlı ödeme tutarı geçen yıl 15,8 trilyon lirayı aştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2024 yılına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, geçen yıl 2023'e göre kredi kartı sayısı yüzde 10 artışla 129,4 milyona, banka kartı yüzde 3 yükselişle 194,4 milyona, ön ödemeli kart sayısı yüzde 24 artarak 111,6 milyona ulaştı. Toplam kart sayısı ise yüzde 10 artışla 435,4 milyon adet oldu.

Kartlı ödeme tutarlarında iki kata yaklaşan artış yaşandı.

Kredi kartlarıyla yapılan ödemeler yüzde 99 yükselişle 13,3 trilyon liraya ulaşırken, ödeme tutarı banka kartlarında yüzde 59 artışla 2,2 trilyon lira, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 115 yükselerek 306,8 milyar lira oldu.

Geçen yıl kartlı ödemeler toplamı 2023'e göre yüzde 92 artarak 15 trilyon 845 milyar lira olarak gerçekleşti.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELER 4,66 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme adedi yüzde 18 artarak 18,4 milyara yükseldi.

Bu ödemelerin 10,5 milyon adedi kredi kartlarıyla, 6,5 milyonu banka kartlarıyla, 1,4 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Ödeme adetleri kredi kartlarında yüzde 21, banka kartlarında yüzde 10, ön ödemeli kartlarda yüzde 37 arttı.

İnternetten kartlı ödemeler yüzde 97 artarak 4,66 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 olarak gerçekleşti. Geçen yıl her 10 liralık kartlı ödemenin 3 lirası internetten gerçekleştirildi. İnternetten kartlı ödeme adedi ise yüzde 14 artarak 2,67 milyona yükseldi.

TEMASSIZ ÖDEME TUTARI 4,83 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi yüzde 28 artışla 11,96 milyar adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 113 yükselerek 4,83 milyar liraya ulaştı. Mağaza içinde yapılan her 5 kartlı işlemin 4'ü temassız gerçekleşti.

Geçen yıl kartlarla yapılan 15,8 trilyon lirayı aşkın ödemenin 5,84 trilyon lirasının internetten veya posta/telefonla satış yöntemiyle, 5,17 trilyon lirasının mağaza içi temaslı ödeme yöntemiyle, 4,83 trilyon lirasının ise temassız şekilde ödendiği görüldü.

2024 YILININ KARTLI ÖDEME "EN"LERİ

2024 yılında en fazla kartlı ödeme tutarı 89,2 milyar lirayla 30 Aralık'ta (yılbaşı alışverişleri) gerçekleşti.

En fazla kartlı nakit çekimi 26,8 milyar lirayla 15 Haziran'da Kurban Bayramı Arife Günü'nde yapıldı.

İnternetten en fazla kartlı ödeme adedi 11,8 milyon işlemle indirim dönemi olan 11 Kasım'da gerçekleşirken, 15 Haziran'da bayram alışverişleri için 45,2 milyon işlemle temassız ödeme rekoru kırıldı.

Yıl içinde en fazla kartlı ödeme tutarı gerçekleşen gün pazartesi günleri olurken, saat aralığının ise 15.00-16.00 olduğu gözlendi.