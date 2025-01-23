Aydın’a milyarca liralık yatırım yağmuru

Aydın'da 2024 yılında kamu kurumları tarafından yatırımlara 26 milyar 702 milyon 638 bin lira harcandı. Aydın Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 2025 yılının ilk toplantısı Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar başkanlığında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

116 PROJE BİTTİ

Toplantıda, Aydın genelinde devam eden ve planlanan proje çalışmaları ele alındı. Toplantıya başkanlı yapan Vali Yardımcısı Bayar kentte uygulanan projelerin tutarının 56 milyar 878 milyon 678 bin lira olduğunu belirterek, "Aydın'daki yatırımların 2024 yılı toplam harcama tutarı 26 milyar 702 milyon 638 bin liradır. İlimizde 2024 yılında uygulanan 457 projeden 116'sı tamamlandı. Geriye kalan 341 projenin 188'i devam etmekte, 7'si ihale aşamasında, 93'üne ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamamıştır" diye konuştu.