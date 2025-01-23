Bakan Kacır: İstihdamı Koruma Programı devreye alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Grand Mercure Otel'de gerçekleştirilen Anadolu Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, sanayinin yüksek teknoloji odaklı üretime geçişini hızlandırmanın, rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmenin, ajandalarının en üst sıralarında yer aldığına işaret eden Kacır, Bakanlık olarak sanayiyi, ikiz dönüşüm yatırımları için ihtiyaç duyduğu finansman ve altyapıyla buluşturacak adımları attıklarını anlattı.

Kacır, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi sürdürülebilir ve sürekli kılmaya kararlı olduklarını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2002'de yalnızca 10,3 milyar dolarken geçtiğimiz yıl 101,2 milyar dolara yani 10 katına yükseldi. Türkiye'yi yüksek teknolojide devler ligine taşımak adına milli seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz. Destek enstrümanlarımızı Türkiye'yi yüksek teknolojide devler ligine taşımak adına düzenli olarak güncelliyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı doğrultusunda destek kararı aldığımız projeler için makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ürünleri ile dijital dönüşüm başlıklarında 97 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'mızda, yatırım büyüklüğü 291 milyar lirayı aşan 43 projenin işlemlerini tamamladık. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'mızla kısa sürede elektrikli araç, güneş hücresi, rüzgar türbini gibi stratejik alanlarda büyüklüğü 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik."

"SÜRE UZATIM İMKANI TANIDIK"

Son 22 yılda OSB sayısını 191'den 366'ya yükselttiklerini ve ülkede sanayi bölgesi bulunmayan il kalmadığını aktaran Kacır, bu illerde üretimdeki parsel sayısının 11 binden 59 bine ulaştığını söyledi.

Kacır, geçen yıl eylülde OSB Uygulama Yönetmeliği'nde yaptıkları değişiklikle kural bazlı ve şeffaf bir yönetişim modeli oluşturduklarını belirterek, "Bu kapsamda ilk 3 ayda 16 OSB'de 160 sanayicimiz ön tahsis, 122 OSB'mizde ise 656 yatırım yeri için 1507 sanayicimiz tahsis başvurusu gerçekleştirdi. Bu ay da 96 OSB'de 14 milyon 625 bin metrekare büyüklüğündeki 913 yatırım yerini tahsis başvurusuna, 15 OSB'de 5 milyon 742 bin metrekarelik alanı da ön tahsis başvurusuna açtık. Yeni OSB kurulumları ve genişleme alanlarında stratejik yatırımlar için yüzde 15 alan ayrılmasını sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Arsa tahsis süresi dolan ancak ilgili OSB tarafından henüz tahsis iptal işlemi gerçekleştirilmeyen katılımcılara yatırım süreçlerini tamamlayabilmeleri için bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıla kadar süre uzatımı imkanı sunduklarını bildiren Kacır, bu haktan faydalanmak için OSB'deki katılımcıların en geç 31 Ocak'a kadar Bakanlığa başvurması gerektiğini ifade etti.

"18 İLDE 34 POTANSİYEL SANAYİ BÖLGESİ TESPİT ETTİK"

Kacır, gelecek dönemde daha fazla planlı sanayi oluşturmak üzere yeni adımlar atacaklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayi alanlarımızın büyüklüğünü iki katına çıkarmayı önemli ve öncelikli hedef olarak görüyoruz. Bu anlamda plan ve stratejilerimize yön verecek Ulusal Sanayi Alanları Master Planı'nı ilgili bakanlıklarımızla işbirliği içinde hazırlıyoruz. Çalışmamızda Türkiye'nin mevcut liman, hava, demir ve kara yolu yatırımları, 2053'e kadar gerçekleştirilmesi planlanan ulaşım ağları, eğim, Hazine arazileri, orta ve kötü dereceli mera arazileri, büyük ovalar, hakim rüzgar yönü, sit alanları, milli parklar, koruma alanları, afete duyarlı alanlar gibi birçok faktörü dikkate aldık. Master planının ilk faz çalışmaları kapsamında Samsun-Mersin hattındaki 18 ilde 34 potansiyel sanayi bölgesi tespit ettik. Bu alanların büyüklüğü, mevcut 366 OSB'mizin büyüklüğünden fazla. Bu alanları, stratejik öneme sahip ulusal ve bölgesel yatırımlara uygun, altyapısı hazır ve sosyal çevresiyle entegre şekilde planlanmış modern üretim ekosistemi olarak da ifade edebiliriz."

"İSTİHDAMI KORUMA PROGRAMI DEVREYE ALINACAK"

Ekonomi programının istihdam yoğun sektörlerde olası zorlayıcı etkisini en aza indirecek yeni projelerin gündemin en üst sıralarında yer aldığına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"1 milyon 200 binden fazla çalışanı istihdam eden konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde üretim ve istihdamı korumak üzere 'İstihdamı Koruma Programı'nı yakın zamanda devreye alacağız. Muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir Türkiye yolculuğunda sizlerle yürümeye devam edeceğiz. Ülkemiz sanayisini yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında rekabetçi ve sürdürülebilir bir temelde daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz."