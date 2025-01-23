Devlet desteğiyle 21 ülkeye ihracat yapıyor

Karaman'da yaşayan Ali Erikçi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle kurduğu elma paketleme ve depolama tesisinde 21 ülkeye ihracat yapıyor. Babasından öğrendiği elma yetiştiriciliğinde ihracata yönelen 35 yaşındaki Erikçi, 2019'da TKDK Karaman İl Koordinatörlüğüne sunduğu projesiyle kurumdan hibe desteği aldı. Yaklaşık 4 bin 500 metrekare kapalı alanda modern bir tesis inşa eden Erikçi, Hindistan, Malezya, Singapur, Tayland, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Libya gibi çeşitli ülkelere ihracat yapmaya başladı. İşletmenin çatısına kendi imkanlarıyla güneş panelleri kuran Erikçi, bu şekilde tesisin enerji ihtiyacının tamamını karşılayarak, önemli oranda tasarruf sağladı.

Ali Erikçi

'YÜZDE YÜZ YERLİ'

Erikçi, tesiste elmaların modern cihazlarla boyut ve kalitesine göre ayrıldıktan sonra paketlemesi ile depolamasının yapılıp ihraç edildiğini söyledi. Tesiste yılda yaklaşık 20 bin ton elma işlediklerini, bunun 15 bin tonunun ihraç edildiğini anlatan Erikçi, şunları kaydetti: "Yakaladığımız standart ürün kalitesiyle 21 ülkeye yüzde yüz yerli üretim olan bir tarım ürününü ihraç ediyoruz. Yaklaşık 2 milyon elma ağacıyla üretim yapıyoruz.