Emlakçılara kritik uyarı: İlanı yayınlayan kişilerin sözleşmeleri yenilemesi gerekiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, ilan fiyatlarında fahiş artış yaptığı tespit edilen bin 12 emlak işletmesine toplamda 101 milyon 200 bin TL'lik idari para cezası uygulandığını duyurmasıyla ilgili konuşan Mesut Güleroğlu, emlakçı meslektaşlarına önerilerde bulundu.

YANLIŞ ANLAŞILMA VAR

Güleroğlu, "Bu cezalar Türkiye'deki tüm meslektaşlarımıza kesildi. Ancak burada bir yanlış anlaşılma var; Eğer mal sahibi fiyatın artışını istiyorsa, emlakçı da bunu telefonda sözlü olarak alıp fiyatı artırıyorsa, bunun suçlusu ilanı yayınlayan kişidir. Her ne kadar bu artış mal sahibinin kararı olsa da ilanı yayınlayan kişilerin bazı doğrulamaları ve sözleşmeleri yenilemesi gerekiyor. Örneğin sizin 5 milyon liraya sattığınız daireyi, bana yetki verdiniz. Piyasadaki dalgalanmaları düşünerek bana 7 milyon liraya çıkarmamı söylediniz. Eğer 7 milyon lira, konutun yer aldığı o bölge için fazlaysa ben o ilanı yayınlamama hakkına sahibim. Bunu mal sahibine söyler ve bu gayrimenkulu satıştan geriye çekebilirim. Uygun olan rakam neyse o rakamı mal sahibine söylemekle mükellefim. Mülkün sahibi her ne kadar rakamı değiştirse de muhakkak sözleşmeyi yenilemeniz gerekiyor. O sözleşmenin altına da 'Mal sahibinin isteği üzerine 5 milyon lira bedelle emlak portallarında yayınladığımız ilanın 7 milyon liraya çıkarılmasıyla alakalı fiyat yenilemesi yapılmıştır. Yeni sözleşme bu yüzden düzenlenmiştir' maddesini şerh düşmeniz gerekiyor" dedi.

'KABUL EDEN CEZAYI YER'

Gayrimenkul sahibinden yazılı talep ve onay alınamaması durumunda yapılması gerekenleri de anlatan Güleroğlu, "Diyelim mal sahibi şehir dışında veya yurt dışında. Eğer fiyat değişikliği istiyorsa, o anda kendi Whatsapp'ı ya da e-maili üzerinden 'İlan portallarında yayınlanan 5 milyon liralık ilanımın 7 milyon liraya çıkarılmasını istiyorum. Bu konuyla ilgili gerekli işlemin yapılmasını sizden arz ve talep ederim' şeklinde yazı göndermesi lazım.

'SÖZLEŞME YAPILMALI'

Benim meslektaşımın da bu mesajın basılı çıktısını alıp dosyasına koyması gerekir. Çünkü meslektaşım satıcıdan daireyi alıp bir alıcıya satmıyor. Sadece bu işin aracılığını yapıyor. Bu işin patronları mülk sahipleridir. Onlar ne derse o sistem üzerinden hareket ediliyor. Tabi ki yeni çıkan yasa ve yönetmeliklerde de emlakçıdan şu isteniyor; Mal sahipleri günün rayiç rakamlarının üzerinde bir fiyat istiyorsa ve emlakçı da bunu kabul ediyorsa, burada emlakçının da sorumluluğu vardır, bu cezayı da hak etmiş oluyor. Piyasa koşullarını karşı tarafa anlatmalı, koşulların üzerindeyse de bu ilanın satış yetkisini almaması gerekiyor. Özellikle bunun altını çiziyorum. Sözleşme almadan satış yapılmasını kesinlikle önermiyorum. Fiyat değişikliği de varsa her halükarda emlakçı meslektaşım Whatsapp, yazılı mesaj, e-mail veya birebir sözleşme yenilemeyle ilgili belgeleri kendi kasasına koyması gerekiyor. Yarın bir gün maliye müfettişlerinin yaptığı denetimlerde mal sahibi 'Ben böyle bir yetki vermedim' derse bunun cezası maalesef meslektaşıma kalıyor" açıklamasında bulundu.