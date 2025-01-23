HSBC Türk şirketleri için hedef fiyatlarını açıkladı

HSBC, Borsa İstanbul'un perakendecilik sektöründeki hisseler için yatırım tavsiyesi ve hedef fiyatlarında değişikliğe gitti. HSBC, sektörde tercih ettiği hisseler olarak BIM, Migros ve Coca Cola İçecek hisselerini öne çıkardı. HSBC, Borsa İstanbul'un perakendecilik alanında faaliyet gösteren şirketlerini değerlendirdiği raporunu yayınladı. Yatırımcılara "Uzun vadeli değer yaratmak için tutarlı büyüme stratejilerine sahip pazar payı odaklı şirketleri tercih etmelerini tavsiye eden HSBC, "İhtiyari isimler için daha zor bir yıl; iyileşme görünümüne sahip coğrafi olarak çeşitlendirilmiş şirketleri tercih edin" ifadelerini de kullandı.

İŞTE HSBC'NİN GÜNCELLEDİĞİ FİYAT LİSTESİ

. ULKER-ÜLKER için hedef fiyatını 200 TL'den 180 TL'ye düşürdü, tavsiyesini "al" olarak korudu.

. BIMAS-BİM için hedef fiyatını 650 TL'den 665 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.

. MAVI-MAVİ için hedef fiyatını 125 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.

. MGROS-MİGROS için hedef fiyatını 650 TL'den 700 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.

. SOKM-ŞOK Marketler için hedef fiyatını 65 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.