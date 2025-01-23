İzmir’de 3 fuarın açılışı yapıldı

İzmir'de, 6. Uluslararası Otel, Restaurant, Kafe, Fırın, Çamaşırhane Ekipmanları, Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri Fuarı (HORECA Fair), 6. Uluslararası Ev Dışı Tüketim Fuarı (HORECA EDT) ile 3. Ambalajlama ve Paketleme Teknolojileri Fuarı (Pack Fair Türkiye) kapılarını açtı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Fuarlar esnafın vazgeçilmezi. Fuarlar, esnafımızın kendilerini geliştirmesi için önem arz etmektedir. Federasyon olarak fuarları önemsiyoruz. Esnafımız fuarları ziyaret ederek gelişen teknolojileri ve ürünleri görebilmekte Fuarın ardından esnafımız kendisini geliştirmek için hedef koyabilmektedir" dedi. Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği Başkanı Şener Gençer ise fuarda sektördeki gelişmelerin yer aldığını, işbirliği fırsatları yarattığını ve sektörün gelişimine katkı sağladığını dile getirdi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Açılışa, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ile ilgililer katıldı.