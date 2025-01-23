Sağlık turizminin parlayan yıldızı

Modern sağlık altyapısı, nitelikli uzman doktorları, gelişmiş hastaneleri ve uygun maliyetleri ile İzmir, dünya genelindeki hastaların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir tercih noktası haline gelmiş durumda. Özellikle burun estetiği, diş tedavisi ve estetiği, saç ekimi ve liposuction gibi işlemlerde İzmir, gerek Avrupa'dan gerekse Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen hastalar tarafından yoğun ilgi görüyor. İzmir Sağlık Turizmi Derneği verilerine göre, sağlık turizmi alanında önemli paylardan birini alan İzmir'de 2024 yılında toplam 98 bin 615 hasta tedavi oldu. İzmir Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bülent Cinel, İzmir'e sağlık turizminden yararlanmak için gelen ziyaretçi sayısı 59 bin 815 kişi olurken, ziyaret sırasında rahatsızlanarak tedavi hizmeti alan kişi sayısı 38 bin 800 kişiyi bulduğunu belirtti.

'ÖNCÜ ŞEHİR OLACAK'

Cinel, "İzmir en çok ağız ve diş sağlığı, genel cerrahi, plastik cerrahi, göz, ve kardiyoloji branşları için tercih edildi. Sağlık turizmi için en çok Büyük Britanya, Kuzey İrlanda, Almanya, İrlanda, Libya, ABD, Rusya, Romanya Azerbaycan ve Türkmenistan'dan turist geldi" dedi. SAĞLIK turizmi alanında İzmir'i ön plana çıkarmak için çalıştıklarına dikkati çeken Dr. Cinel, "Bu kapsamda Dünya Yaşlanma Konseyi (DÜNYAK) ile görüşmeler yapıyoruz. DÜNYAK Başkanı Dr. Kemal Aydın ile İzmir'in, Türkiye'nin sağlıklı yaşlanma politikalarında öncü bir şehir olabileceği üzerine çalışma kararı aldık. Çünkü İzmir, iklimi, sağlık altyapısı ve yaşam kalitesiyle Türkiye'de örnek bir şehir olarak uluslararası alanda tanıtılabilir. İzmir'i merkez alarak 'Sağlıklı Yaşlanma Model Şehri' projesi geliştirilebilir ve bu model Türkiye'nin diğer bölgelerine yayılabilir. Termal sağlık turizmi ve sağlıklı yaşam merkezleriyle bölgesel bir lider olabilir. Bunun için belirli çalışmalar yürütülüyor. Bu amaçla eylül - ekim aylarında 50 kişilik bir yurtdışından alım heyeti getirip, İzmir'de sağlık turizminin medikal, welness , termal ve yaşlanma ile ilgili çalışmalar yapmak için bir sempozyum yapmayı planlıyoruz" dedi.

ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GELDİ

İzmir, sağlık turizmi alanında Türkiye'nin en iddialı şehirlerinden biri olmaya devam ederken, uluslararası alanda adını daha fazla duyurarak her yıl binlerce hastayı ağırlamaya devam ediyor. İzmir'deki cerrahlar yenilikçi teknikler ve hasta memnuniyetini ön planda tutan yaklaşımlarıyla tanınıyor. Bu da İzmir'i sağlık turizmi alanında bir çekim merkezi haline getiriyor.