‘Alın terinden akıl terine geçtiğimiz bir çağdayız’

EBSO Başkan Yardımcısı ve Tire OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş önemli değerlendirmelerde bulundu. Akdaş, "Sanayide verimliliği artırmak için günümüzde emek ve bilginin bir arada kullanılması gerekiyor" dedi. Doğru ve akılcı yatırımlarla Türkiye'nin avantajlı konumda olduğunu kaydeden Akdaş, "Alın terinden akıl terine geçtiğimiz çağdayız. Jeopolitik ve coğrafi konumumuz, kaynaklarımız ve yetişmiş insan gücümüzle pek çok konuda öndeyiz. Bu avantajları doğru kullanmalıyız. Firmalar artık küreselleşme yerine bölgeselleşmeyi seçerek tedarik zincirlerini güçlendirme yoluna gidiyor. Üretim tamamen dijitalleşen süreçlerle yönetilirken, meslekler değişiyor, yeni uzmanlıklar geliyor. Mavi yakaya ihtiyaç gittikçe azalırken daha çok teknolojik bilgi ile donanmış iş gücüne ihtiyaç artıyor" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR ŞEKİLLENİYOR

Günümüzde yatırımların, döngüsel ve yeşil ekonomi, çevresel sürdürülebilirlik, karbonsuz üretim bazında şekillendiğine dikkat çeken Akdaş, "Gerçekten de alın terinden, akıl terine geçmemiz ve bol bol akıl teri akıtmamız gereken bir çağdayız. Robotik, yapay zeka (AI), büyük veri analitiği ve IoT (Nesnelerin İnterneti) gibi teknolojiler, üretim süreçlerini daha akıllı ve verimli hale getiriyor. Fabrikalar artık tamamen dijital olarak izlenebiliyor ve yönetilebiliyor. Akıllı fabrikalar (smart factories) ve otonom üretim sistemleri, insan müdahalesini en aza indirerek üretim hızını ve kaliteyi artırıyor.Aynı zamanda bu dönüşüm, iş gücünün niteliklerinin artırılmasını ve yeni beceriler kazanılmasını gerektiriyor "diye konuştu.