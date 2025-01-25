Dul maaşı hakkından artık erkekler de yararlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul maaşlarıyla ilgili düzenlemeye gitti. Daha önce yalnızca kadınların yararlanabildiği dul maaşı hakkı, yeni uygulama ile erkeklere de tanındı. SGK söz konusu düzenlemeyle sosyal güvenceye erişimde cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Dul maaşı almak isteyen erkekler, gerekli belgelerle birlikte en yakın SGK müdürlüğüne başvurarak başvuru sürecine dahil olabilecek. Başvuru sırasında, vefat eden eşin sigortalılık durumu ve diğer kişisel bilgiler detaylı şekilde incelenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Düzenlemenin ardından başvuru şartları ve maaş miktarları da gündeme geldi. Dul maaşı alabilmek için, vefat eden eşin en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor (SSK için 5 yıl ve 900 gün). Bu koşulu sağlayan kişiler, dul maaşı için başvurabilir. Yaş sınırı aranmasa da, bazı ek sosyal haklar için yaş kısıtlaması olabileceği unutulmamalıdır. Bu şartlar, vefat eden eşin sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısına göre değişiklik gösterebilir.