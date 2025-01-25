FAST sisteminde yeni özellik devrede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) FAST Ödeme İste servisinde yeni özellikleri devreye aldı. Artık FAST Ödeme İste servisinden kurumsal kullanıcılar da kullanılabilecek.

YENİ İŞ MODELLERİ

Sistemde kısmi ödeme ve erken ödeme, kurumsal kullanıcıların başlattığı ödeme türlerinde ise ödeme erteleme fonksiyonları hizmete girdi. Bireysel kullanıcıların 2024'ten bu yana kullandığı servisin, eklenen yeni özellikler sayesinde kurumsal kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek şekilde güncellendiği belirtilen duyuruda, "Söz konusu katman servis, hem işletmeler arası ödemelerde kullanılabilecek hem de işletmelerin bireysel kullanıcılarla yaptıkları işlemlerde 'ödeme iste' talebini başlatabilmesini sağlayacaktır" ifadesine yer verildi. Duyuruda, ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacminin, Aralık 2024'te günde ortalama 13,8 milyon olarak izlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "FAST sistemi, katmanlı servisler ile kullanıcıların ödemelerini kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde yapmalarını sağlamaktadır."