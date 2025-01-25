Geçen yıl serbest bölgelerin ticari hacmi 27 milyar 691 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 524'ü yabancı 2 bin 91 firmanın bulunduğu 19 serbest bölgenin ticari hacmi, geçen yıl 27 milyar 691 milyon dolar oldu.

En fazla ticari hacmi ise 5 milyar 955 milyon dolarla Ege Serbest Bölge, 3 milyar 747 milyon dolarla Mersin Serbest Bölge ve 2 milyar 859 milyon dolarla da Avrupa Serbest Bölge sağladı.

2024'teki ihracatı 12 milyar dolar olan serbest bölgelerin geçen yıl ithalatı ise bir önceki yıla göre yüzde 14,8 düşerek 7,9 milyar dolara indi.

Serbest bölgelerin 2023'teki 3,2 milyar dolarlık dış ticaret fazlalığı, 2024'te 4,1 milyar dolara çıktı. Böylelikle serbest bölgelerin geçen yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 152'ye yükseldi.

Serbest Bölge Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) Başkanı Yusuf Kılınç, AA muhabirine, serbest bölgelerin Türk ekonomisine önemli katkıları bulunduğunu söyledi.

Firmaların çoğunluğunun üretim ve ihracat odaklı olduğunu ifade eden Kılınç, "Serbest bölgelerimizde 99 bine yakın istihdam var. Son 5 yılda ticaret hacminden daha çok ihracatı artırmaya odaklandık. Son 10 yıla baktığımızda ticaret hacmimizi ve istihdamımızı 2 katına çıkardık. Türkiye'deki KOBİ'nin bölgede daha fazla yer almasını ve ihracattaki pazarda daha çok söz sahibi olmasını sağladık." dedi.

Kılınç, ihracat odaklı çalışarak ülke ekonomisine katkı vermeye devam edeceklerini vurguladı.

"TÜRK SANAYİCİSİ, İHRACAT İÇİN SERBEST BÖLGELERE GELİYOR"

Aynı zamanda sürdürülebilir dış satım amaçladıklarını vurgulayan Kılınç, şunları kaydetti:

"Serbest bölgelerdeki ürünlerin kilogram başına katma değeri Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu yıl 30 milyar doların üzerinde ticaret hacmi ve 12 milyar doları aşan ihracat hedefliyoruz. Bunu yapacak güce ve potansiyele sahibiz. Yatırımcı çekecek yeni bölgelerimiz var. Serbest bölgelere ilgi artıyor. Ülkemizdeki OSB'ler ciddi anlamda gelişti. Serbest bölgeler ihracata açılmak için bir kapı ve ciddi teşviklerimiz var. Türk sanayicisi, ihracat için serbest bölgelere geliyor. Böylelikle ihracatın ithalatı karşılama oranı 2023'te yüzde 135 iken, 2024'te yüzde 152'ye kadar çıktı."

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler ise istihdam sayısının 25 bine çıktığını söyledi.

Döviz kurundaki artışın enflasyon oranının gerisinde kalmasıyla zor bir yıl yaşandığını, buna rağmen başarı sağladıklarını anlatan Güler, "ESBAŞ'ın 2024'teki ticaret hacmi 5 milyar 955 milyon doları buldu. İhracatımız ise yüzde 3 artışla 2 milyar 912 milyon dolara ulaştı." bilgisini paylaştı.